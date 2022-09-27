Epilepsi nöbeti geçirirken, kelle paça çorbası kazanına düştü
Ağrı'da epilepsi hastası Kamuran Bakır (28), geçirdiği nöbet sırasında kaynayan kelle paça çorbası kazanına düştü. Göğsünde, sol kolunda ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, "Çok yanığım var, inşallah iyileşirim" dedi.
Diyadin ilçesinde lokantanın mutfak bölümünde çalışan epilepsi hastası Kamuran Bakır, bir ay önce mutfakta ustayla yaptıkları çorbaları kontrol ederken nöbet geçirdi.
Bilinci kapanan Bakır, içinde kelle paça çorbası bulunan ve kaynayan kazanın içine düştü.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Lokantadakiler, Bakır'ı kazandan çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünde, sol kolunda ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
"KENDİME GELDİĞİMDE HASTANEDEYDİM"
Bekar olan Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Diyadin Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi" diye konuştu.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor