Epstein davasında adı geçtiği iddia edilen Banu Küçükköylü ilk kez konuştu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:25

Güncelleme: 11.01.2024 - 22:56

Kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in özel uçağı "Lolita Express" ile reşit olmayan kız çocuklarını kendisine ait adaya taşıdığı iddia edildi.

Epstein hakkında savcılığın 943 sayfalık iddianameyi kamuoyu ile paylaşmasının ardından ortaya çıkan yeni isimler arasında Jane Doe takma adıyla ifade veren kişinin Türk Banu Küçükköylü olduğu iddia edilmişti.

HalkTV'de yer alan habere göre dosyada adı geçtiği iddia edilen Banu Küçükköylü, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annesi ABD vatandaşı olan Küçükköylü “1988’den bu yana ABD’ye gidip geliyorum. Sık sık ABD’de kaldım. Ancak, Epstein’i hiç tanımıyorum. Uçuş kaydında yer alan ‘Banu Küçüköylü’ ismini gördüm. Tamamen bir isim benzerliğini düşünüyorum” diye konuştu.

"GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDIM"

Halen İstanbul’da yatırım danışmanlığı yaptığını anlatan Küçükköylü, ABD vatandaşlığını ise almadığını kaydetti. Küçükköylü, Türkiye’yi ABD’de temsil etmek için 1991’deki bir güzellik yarışmasına da katıldığı söyledi.