‘Epstein’ skandalının ardından ‘Kurtlar Vadisi’nin sahnesi gündemde

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:50

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, gözaltında tutulduğu hapishanede 2019 yılında ölü bulunmuştu.

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismar, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein davasında Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

GÜNDEM OLAN SAHNE

Jeffrey Epstein’ın aynı zamanda çocukları kaçırıp kanlarını zenginlere sattığı iddia ediliyor.

Skandal olay dünyanın bir numaralı gündemi olurken yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde bir sahne akıllara ‘Epstein’ skandalını getirdi.

Söz konusu sahnede 'Yüce Majesteleri'ni iyileştirmek için çocuk kanı kullandığı yer aldı. Doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek" derken, Arthur ise "Çocuklar ölecek öyle mi" dedi. Doktor ise "Onlar kanlarını vererek ölümsüz olacaklar" yanıtını verdi.