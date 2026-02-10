Epstein'e benzeyen adam şehri terk etti

Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'e benzetilen Rıfat Özdemir, 'sosyal baskıya' maruz kaldığı söyleyerek şehri terk etti.

Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.

"HALKIN BAKIŞINDAN, KOMŞULARDAN RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM"

Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.