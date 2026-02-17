Epstein ile bağlantılı eski Fransız bakanın istifa ettiği kurumun başına Macron'a yakın isim getirildi

IMA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransız devletinin teklifi üzerine Legendre'in Enstitünün yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ve oy birliğiyle IMA'nın başkanı seçildiği bildirildi.

Macron'a Afrika ve Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan diplomat Legendre, IMA başkanlığı görevine getirilen ilk kadın oldu.

Legendre, basına yaptığı açıklamada, "Benim görevim bu kuruma sükunet getirmek. Başkan Lang, bu kurumun bütünlüğünü korumak için istifasını sundu." ifadelerini kullandı.

Lang’ın bu adımı atmasının yönetim kurulu üyelerince beklendiğini belirten Legendre, kamuoyunun IMA'ya yeniden güven duyması için kurum adına bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yolsuzluk iddialarının ardından IMA'daki başkanlık görevinden istifa eden Lang'ın yerine yeni bir isim arayışına girmişti.

Legendre, 2021-2023'te daha önce Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak da görev yapmıştı.

LANG'IN İSMİ, EPSTEİN BELGELERİNDE 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde, 600'den fazla kez geçiyor.

Belgelere göre, Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerdi. Epstein ise Lang'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç verdi.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorması dikkati çekti.

ENSTİTÜDE POLİS ARAMASI YAPILMIŞTI

Fransa Ulusal Mali Savcılığı, 6 Şubat'ta eski Fransa Kültür Bakanı Lang ve kızı Caroline Lang hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan ön soruşturma kapsamında IMA dahil çeşitli adreslerde polis arama yapmıştı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Bakan Lang hakkında Epstein ile mali bağlantıları nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.

Lang, 7 Şubat'ta Enstitüdeki başkanlık görevinden istifa etmişti.