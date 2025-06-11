CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe'nin tutuklanmasının ardından başkanvekili seçiminde belediye CHP'den AKP'ye geçti. Üçüncü turda AKP'nin adayı Eray Karadeniz 21 oy, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Peki, Eray Karadeniz kimdir? Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz kaç yaşında, nereli?

ERAY KARADENİZ KİMDİR?

Eray Karadeniz 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü tamamladı.

2018 yılından beri avukat olarak görev yapan Eray Karadeniz 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.

2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AKP Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

2019 yılı Yerel Seçimlerinde AKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz’un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürüttü. 1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Sesimi Duyan Var mı?” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.