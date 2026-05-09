Erciyes'te kar erimeye başladı: Karavan ve çadırlar su altında kaldı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası’nda yer alan Tekir Gölü'nün su seviyesi, eriyen kar ve son yağışlar sonucu arttı.

Yazın sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapan göl kenarında yer alan karavan, çadır ve konteynerlerin bir bölümü de artış sonrası göl sularının içerisinde kaldı.

Bölge dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde; Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir Yaylası’nda göl kenarında yerli ve yabancı tatilcilerin kurduğu çadırların suyun içinde kaldığı yer aldı.