Erciyes Üniversitesi’nde kadın cinayeti tepki çekti: Öğrenciler rektörün istifasını istedi

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde dördüncü sınıf öğrencisi bir kadının katledilmesi tepkilere neden oldu. Kampüste yapılan anma töreninde çok sayıda öğrenci Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u istifaya davet etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin'in kampüste pompalı tüfekle katledilmesi öğrencilerin protestosuna yol açtı.

Çok sayıda üniversiteli genç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u protesto etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde dördüncü sınıf öğrencisi bir kadının pompalı tüfekle katledilmesi öğrencileri ayaklandırdı.



Öğrencilerin istifa protestosunu rektör sessizce dinledi...

KAMPÜSTE GÜPEGÜNDÜZ BİR KADIN KATLEDİLMİŞTİ

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 39 yaşındaki Meliha Keskin, kampüs içerisinde eski eşi tarafından tüfekli saldırıya uğramıştı.

Kampüse elini kolunu sallaya sallaya tüfekle giren Ferhat K, tarafından saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan saldırgan erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı.

REKTÖR İSTİFA SLOGANLARINI DİNLEMEKLE YETİNDİ

Kadın öğrencinin gündüz vakti kampüste katledilmesi Hacettepe Üniversitesi öğrencilerin tepkisine neden oldu. 39 yaşındaki kadın için üniversitede düzenlenen törende çok sayıda öğrenci Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a karşı protesto gösterisi düzenledi.

'Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz', 'Katledilmiş, saldırıya uğramış her kadın için' yazılı dövizlerle kampüste yapılan eylemde, öğrencilerin 'Rektör istifa' şeklindeki sloganlarını Altun, sessizce seyretmekle yetindi.