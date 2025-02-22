Erciyes'e ziyaretçi akını: Pistler doldu
Erciyes Kayak Merkezi, etkili kar yağışının ardından hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 41 kayak pistiyle kayakseverler, karın tadını çıkarmak için Erciyes’i tercih etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.
Erciyes'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, yoğun kar yağışına rağmen kaymaya devam etti. Kayakseverler, bölgede karın keyfini yaşadı.
Etiketler: #Erciyes Kayak Merkezi
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