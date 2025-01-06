Erciyes'te 'kayak' can aldı: Rus turist hayatını kaybetti
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 15 yaşındaki Rus turist yaşamını yitirdi.
Develi Kapı bölgesinde pist dışında kayak yapan Rus turist T.N.T, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
T.N.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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