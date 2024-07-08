Erciyes’te yolsuzluk iddiası

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Kurumun 15 Nisan’da Azerbaycan’da düzenlenen ve Türkçe Yeterlilik Sertifikası kazandıran ücretli dil sınavında öğrencilerden alınan sınav ücretlerinin kuruma girmediği ancak sertifikaların basılarak teslim edildiği öne sürüldü. Sınavın gözetmenliğini bir başka öğretmenle birlikte, aynı zamanda üniversitenin edebiyat bölümü başkanı olan Turgut Koçoğlu yaptı. Öte yandan müdür Koçoğlu’nun isteğiyle kurumun 2023’den önceki arşivinin 5 Nisan’da imha edildiği iddia edildi.

TÖMER’in Türkiye’de yabancı öğrenciler için düzenlediği yeterlilik sınavlarında daha önce de usulsüzlük tespit edildi. Kurumun Genel Müdür Yardımcısı tarafından tespit edilen usulsüzlük tutanaklara yansıdı. Bu nedenle sınavda gözetmenlik yapan öğretmen M. K. müdür yardımcılığı görevinden alındı ancak kurumda çalışmaya devam etti. Aynı zamanda kurumda çalışan öğretmenlerin sigortasının yapılmadığı, habersiz şekilde öğretmenlerin sözleşmelerinin iptal edildiği, öğretmenlerin iş tanımı dışında kalan işlere mobbing yoluyla zorlandığı ifade edildi. Yaşananların daha önce rektör yardımcısına iletildiği belirtildi.

Koçoğlu, iddiaları reddetti ve yurtdışında yapılan sınavın “deneme amaçlı” yapıldığını, ücret alınmadığını belirtti.

‘KURSU EMANET ETTİM’

Koçoğlu, arşivdeki belgelerin imha edildiği iddiasına ilişkin ise “Bizde muhasebe belgeleri değil öğrencilerin devamsızlık bilgileri vb. gibi belgeler bulunuyor. Ben aynı zamanda bölüm başkanı olduğumdan kursu arkadaşlara emanet ettim. Onlar yaptıysa bilmiyorum” dedi. Koçoğlu, hakkında tutanak tutulan öğretmenin çalışmaya devam etmesi hakkında ise “Soruşturmaya gerek duymadım. Bazen böyle yanlış anlaşılmalar oluyor” dedi. Konuya ilişkin ulaşmaya çalıştığımız Erciyes Üniversitesi’nden ise geri dönüş alamadık.

