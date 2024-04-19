Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi
Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Beşikçioğlu, Malatya'da göçük altından kurtarılan Mavi adlı kedinin yavrularından birini sahiplendi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi.
Malatya'da göçük altından kurtarılan Mavi adlı kedinin yavrularından birini sahiplenen Beşikçioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin" notunu düştü.
Paylaşımda ayrıca "İsimsiz bir kedi yavrusu" imzasıyla minik bebeğin öz geçmişi anlatıldı.
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