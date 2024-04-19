Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi

Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Beşikçioğlu, Malatya'da göçük altından kurtarılan Mavi adlı kedinin yavrularından birini sahiplendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:48
Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi
Abone Ol google-news

31 Mart Yerel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi.

Malatya'da göçük altından kurtarılan Mavi adlı kedinin yavrularından birini sahiplenen Beşikçioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin" notunu düştü.

Paylaşımda ayrıca "İsimsiz bir kedi yavrusu" imzasıyla minik bebeğin öz geçmişi anlatıldı. 


ETimesgut haberleri yavru haberleri Kedi haberleri Erdal Beşikçioğlu haberleri

İlgili Haberler

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alıp göreve başladı

Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alıp göreve başladı
Erdal Beşikçioğlu yapacağı icraatları açıkladı: 'Emeklileri üretimin içinde göreceğiz'

Erdal Beşikçioğlu yapacağı icraatları açıkladı: 'Emeklileri üretimin içinde göreceğiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...

Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim

Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi

Ali Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır ve Mardin'de müfettiş görevlendirildi
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu