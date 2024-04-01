Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü isimlerin yarıştığı yerel seçimler tüm Türkiye tarafından heyecanla takip edildi. Bazı il ve ilçelerde ünlü isimlerin aldıkları oy oranları dikkat çekerken, belediye başkanı seçilen isimler gündem yarattı.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2024 Pazartesi, 10:51
Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU 

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,59 oy oranı ile ilk sırada yer aldı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

LÂL DENİZLİ

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 53,69 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

GÖKHAN ZAN

Emekli futbolcu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi / Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı, yüzde 2,01 dördüncü sırada.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

HAKAN PEKER

Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti / Safranbolu adayı, yüzde 3,68  oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

MESUT YAR

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

DAVUT GÜLOĞLU

Şarkıcı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

İRFAN DEĞİRMENCİ

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi / Partisi Ankara - Çankaya adayı, yüzde 6,03 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında yer aldı.

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