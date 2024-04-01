Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü isimlerin yarıştığı yerel seçimler tüm Türkiye tarafından heyecanla takip edildi. Bazı il ve ilçelerde ünlü isimlerin aldıkları oy oranları dikkat çekerken, belediye başkanı seçilen isimler gündem yarattı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,59 oy oranı ile ilk sırada yer aldı.
LÂL DENİZLİ
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 53,69 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.
GÖKHAN ZAN
Emekli futbolcu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi / Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı, yüzde 2,01 dördüncü sırada.
HAKAN PEKER
Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti / Safranbolu adayı, yüzde 3,68 oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.
MESUT YAR
Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.
DAVUT GÜLOĞLU
Şarkıcı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.
İRFAN DEĞİRMENCİ
Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi / Partisi Ankara - Çankaya adayı, yüzde 6,03 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında yer aldı.
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