Erdal Eren, kabri başında anıldı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:42

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:44

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 13 Aralık 1980'de yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren (17), ölümünün 43'üncü yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen anma programına partililer ile vatandaşlar katıldı. Erdal Eren'in kabrine karanfil bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

"ASLA UNUTULMAYACAK"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Erdal Eren'i anmak, unutturmamak için toplandıklarını söyleyerek, "Kuşkusuz asıl unutulmaması gereken 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye'de yarattığı tahribat, Türkiye'de yarattığı acılardır. Ne zaman bu ülkede emekten, özgürlükten yana bir yükseliş olsa, ne zaman bu ülkede sol partilerin iktidar olma olasılığı olsa bir kumpas ortaya konuluyor. Bu kumpas bazen daha basit daha küçük, bazen de 12 Eylül askeri darbesi gibi etkisi onlarca yıl sürecek, binlerce aileyi acılara boğacak, milyonlarca insanı gözaltılara, cezaevlerine gönderen bir kumpas oluyor. 12 Eylül askeri darbesinin bu ülkede yarattığı tahribat, yarattığı acılar asla unutulmayacaktır" dedi.