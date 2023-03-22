Son dakika... Erdek Belediye Başkanı, bıçaklı saldırıda yaralandı
Son dakika... Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.
Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.
Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.T.'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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