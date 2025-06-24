Erdek'te otel odasında korkutan yangın: 1 gözaltı

Korkutan yangın, saat 02.00 sıralarında Erdek ilçesinde bulunan 3 katlı otelin çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında otel odasında kalan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Polisler, yangının çıktığı odada kalan ismi açıklanmayan müşteriyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.