Erdem Bildirici kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici hangi illerde görev yaptı?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:29

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Erdem Bildirici, Şanlıurfa Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Erdem Bildirici kimdir, kaç yaşında? Yeni Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici hangi illerde görev yaptı? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM BİLDİRİCİ KİMDİR?

Erdem Bildirici, ilk, orta ve lise eğitimini memletinde tamamladı. Erdem Bildirici kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu.

Türkiye'nin farklı bir çok bölgesinde görev yapan Erdem Bildirici birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevi yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Erdem Bildirici, 2 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan kararname ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.