Erdemli’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi.
Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki 33 VV 440 plakalı kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolunun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia
- 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyor...
- Yandaş medyanın 'yılbaşı' yalanı ortaya çıktı!
- Yumruklayan şüpheli tutuklandı!