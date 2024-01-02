Erdemli’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:57

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:57

Alınan bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi.

Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki 33 VV 440 plakalı kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolunun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.