Erdoğan ‘1-2 yıl içinde bitireceğiz’ demişti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Doç. Dr. Hakan Uçar, İngiltere’de düzenlenen bir savunma etkinliğinde, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi ile ilgili konuştu.

2032’YE İŞARET ETTİ

Paris merkezli Naval News’in aktardığına göre Uçar, yaptığı sunumda, projenin geliştirilmesinin 2023’te başladığına dikkat çekti. Geminin donanmaya teslim tarihini ise 2032 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçtiğimiz eylül ayında, “Zaman olarak ‘şu zaman bitecek’ diye bir ifade kullanırsak bu biraz abartılı olur. Ama herhalde 1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz” demişti.

AMELİYATHANE DE OLACAK

Hakan Uçar, sunumunda, MUGEM’in teknik özelliklerinden de bahsetti. Geminin 52 hava aracı kapasiteli olacağını belirtti. Bunlar, HÜRJET’in deniz versiyonu, KIZILELMA insansız savaş uçağı, ANKA-3 ve Bayraktar TB3 insansız hava araçları olarak sıralandı. Gemide rampalı kısa kalkış-kancalı iniş sisteminin kullanılacağı ifade edildi. Geminin içerisinde verilecek sağlık hizmetleri de detaylı anlatıldı. Buna göre gemide iki ameliyathane, iki diş kliniği, yoğun bakım ünitesi, yanık tedavi merkezi, radyoloji birimleri, izolasyon odası, 30 yataklı servis, laboratuvar ve eczane bulunacak. Toplam personel sayısının 2 bin 500 olacağı belirtildi. 285 metre uzunluğa, 72 metre azami genişliğe, 10,1 metre su çekimine ve 60 bin ton deplasmana sahip olacak geminin inşaatındaki son duruma ilişkin fotoğraflar da paylaşılırken, bu fotoğraflarda, çelik blokların üretim ve montaj faaliyetlerinin sürdüğü görüldü.