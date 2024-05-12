Erdoğan açıkladı: ABD ziyareti neden ertelendi?

Pazartesi günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan görüşmede ABD ziyaretinin neden ertelendiğini de açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:49
Erdoğan açıkladı: ABD ziyareti neden ertelendi?
Abone Ol google-news

Pazartesi günü Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan medyasına konuştu. 

ABD ZİYARETİ NEDEN ERTELENDİ?

Söz konusu röportajda Erdoğan, geçen haftalarda gerçekleşmesi planlanan fakat ertelenen ABD ziyareti ile ilgili bilgi de verdi.

Erdoğan, "ABD ziyaretimiz iki tarafın da takviminin uygun olmaması sebebiyle ertelendi. Bildiğiniz gibi ABD seçim arifesinde ve Biden'ın takvimi daha da yoğunlaştı. Bizim programlarımız ülkede ve yurt dışında yoğun. Bu tür ziyaretler her iki tarafın da uygunluğuna göre değişiyor. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin siyasi dengesinin korunmasından yanayız. Müttefiklik hukukuna yakışır bir mesafeyi koruyan ve yapıcı diyalog zeminini teşvik eden yaklaşımların faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Yunanistan ile aracısız doğrudan temasımız var. Bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilişkilerimize daha olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan haberleri Kiryakos Miçotakis haberleri ABD haberleri ABD Başkanı Joe Biden haberleri

İlgili Haberler

Biden'dan Gazze açıklaması:

Biden'dan Gazze açıklaması: "Eğer Hamas rehineleri serbest bıraksa..."
Biden, İsrail’le köprüleri yakacak mı?

Biden, İsrail’le köprüleri yakacak mı?
İsrailli bakandan Biden'a tepki: 'Nazilerle anlaşmaya' benzetti

İsrailli bakandan Biden'a tepki: 'Nazilerle anlaşmaya' benzetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

POS'la para toplayanlar dikkat! Bakan Şimşek duyurdu

POS'la para toplayanlar dikkat! Bakan Şimşek duyurdu
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!
Güney Afrika'da Türk asıllı siyasetçi başbakan adayı oldu

Güney Afrika'da Türk asıllı siyasetçi başbakan adayı oldu
Eurovision’u İsviçre kazandı: İsrail protestoları geceye damga vurdu

Eurovision’u İsviçre kazandı: İsrail protestoları geceye damga vurdu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!

Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!
Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?