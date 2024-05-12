Erdoğan açıkladı: ABD ziyareti neden ertelendi?
Pazartesi günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan görüşmede ABD ziyaretinin neden ertelendiğini de açıkladı.
Pazartesi günü Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan medyasına konuştu.
ABD ZİYARETİ NEDEN ERTELENDİ?
Söz konusu röportajda Erdoğan, geçen haftalarda gerçekleşmesi planlanan fakat ertelenen ABD ziyareti ile ilgili bilgi de verdi.
Erdoğan, "ABD ziyaretimiz iki tarafın da takviminin uygun olmaması sebebiyle ertelendi. Bildiğiniz gibi ABD seçim arifesinde ve Biden'ın takvimi daha da yoğunlaştı. Bizim programlarımız ülkede ve yurt dışında yoğun. Bu tür ziyaretler her iki tarafın da uygunluğuna göre değişiyor. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin siyasi dengesinin korunmasından yanayız. Müttefiklik hukukuna yakışır bir mesafeyi koruyan ve yapıcı diyalog zeminini teşvik eden yaklaşımların faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Yunanistan ile aracısız doğrudan temasımız var. Bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilişkilerimize daha olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.
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