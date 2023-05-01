Erdoğan açıkladı: MİT, IŞİD liderini etkisiz hale getirdi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 08:36

Güncelleme: 01.05.2023 - 08:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı kanalların ortak yayınında yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD’in lideri Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi’nin MİT tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi, Irak ve Şam İslam Devleti'nin dördüncü ve son lideriydi. 30 Kasım 2022 tarihinde; IŞİD sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir tarafından sesli bir mesaj aracılığıyla, Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin çatışma esnasında öldürüldüğü ve yerine kendisinin atandığı duyurulmuştu.