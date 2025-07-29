Erdoğan ailesi avukat Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, yıllardır birlikte çalıştıkları avukat Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırdı.

Sözcü'nün haberine göre Erdoğan ailesi, İnal’ın vekâletini sona erdirdi.

Mustafa Doğan İnal, uzun süredir Erdoğan ailesinin hukuk işlerini yürüten isimler arasında yer alıyordu. İnal, aynı zamanda Avukat Ahmet Özel’le birlikte çalışan hukuk bürosunun da ortağıydı. Bu büronun yargı çevrelerinde oldukça etkin bir konuma sahip olduğu biliniyor. Ancak son gelişmeyle birlikte Erdoğan ailesi, İnal’la olan hukuki bağlarını tamamen kopardı.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE ALACAK-VERECEK İDDİASI

İnal’ın adı geçmişte birçok tartışmalı davayla da anılmıştı. 2022 yılında Gaziantep’te yaşanan bir olayda, resmi bir konvoya içinde İnal’ın da bulunduğu araca bir suç örgütü tarafından baskın düzenlenmişti. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü. Bu olayla ilgili açılan soruşturmada bazı önemli kişilerin isimleri geçse de çoğu hakkında işlem yapılmadı.

GAZETECİLERE AÇTIĞI DAVALAR

İnal, ayrıca birçok gazeteciye açtığı tazminat davalarıyla da gündeme geldi. BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında açtığı yüksek meblağlı davalar, basın özgürlüğü tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan “Cendere” kitabında İnal’ın TEFAL’in kurtarılması aşamasında aracı olduğu geçiyordu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık da İnal’ın yargıya müdahale ettiği yönünde bir ses kaydı yayımlamış, bu da kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıştı. İnal'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 15 milyon TL'lik 'avukatlık ücreti' iddiası da uzun süre gündemde kalmıştı.