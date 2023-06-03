Erdoğan ailesinin dünürü için 'kötü' haber: Yağma planı yargıdan döndü

Yayınlanma: 03.06.2023 - 15:39

Güncelleme: 03.06.2023 - 15:49

Uzun süredir Marmaris’teki doğa talanlarına karşı mücadele eden Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi gösterdikleri çabaların karşılığını bir kez daha aldı.

Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Köyü'ndeki 142 parselde yaşlı bakımevi inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğine mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Erdoğan ailesinin dünürüne ait arazide yaşlı bakımevi yapılmasının önünü açmak üzere imar plan değişikliğine gitme kararının iptali için açılan davalarda bilirkişi, doğa lehine rapor düzenleyerek davacıların haklılığını gösterdi.

1 Haziran 2023 günü iki tarafı dere, önü deniz olan ve 17 metrede sert zemin bulunan sulak alanda yapılmak istenen projeye, bilirkişi raporu doğrultusunda Muğla İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Muğla Mimarlar Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan dayanışma, yaşam alanlarının korunması için verilen mücadelede karşılık buldu ve mahkemenin verdiği 'yürütmeyi durdurma' kararı ile yapılmak istenen talana ve tahribata engel olundu.