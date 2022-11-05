Tokatköy’de imar planı iptal edildi, bakan temel attı
Mahkemenin AKP’li belediyenin Beykoz’daki kentsel dönüşüm çalışmasının imar planlarını iptal etmesine karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişilkiği Bakanı Murat Kurum dün Tokatköy’de ‘temel atma töreni’ gerçekleştirdi. Evlerinden edilen yurttaşlar töreni uzaktan izledi.
AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy Mahallesi’nde gerçekleştirmek istediği kentsel dönüşüm projesi geçen ay yargıya takılmıştı. Mahkeme, imar planını hukuka uygun bulmadı ve iptaline karar verdi.
Mahalle, 22 Ağustos’ta resmen abluka altına alındı. Sabah 05.00’te polis baskınları yapılan bölgeye, TOMA, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Mahalleyi abluka altına alan ekipler, girişleri engellendi. Ardından, yurttaşların evleri imza vermemelerine karşın polis eşliğinde yıkıldı. Yıkımlar sırasında polisin de sert müdahalesiyle birlikte birçok yurttaş gözaltına alındı. Dün de evlerinden zorla çıkarılan yurttaşlar mahkemenin iptal kararına karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişilkiği Bakanı Murat Kurum’un ‘temel atma törenini’ uzaktan izledi. Törene mahalleden kimse katılmadı.
YURTTAŞLAR ÖFKELİ
Haksızlıklarla birlikte evlerinden edilen yurttaşların öfkesi sürüyor. Sabaha karşı yapılan polis baskınıyla evinden edilen bir yurttaş, “Bizi zorla attılar, üç gün sokakta kaldım. Beni bu şekilde nasıl tahliye edersin? Eşyalarımızı da depoya kaldırdılar. Televizyonumu ekranı kırık bir şekilde aldım” dedi.
"BİZİ DÜŞMAN İLAN ETTİNİZ"
Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Genç bölgede yurttaşları dinledi. Yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar, “Bu şekilde olmamalıydı. Bizi polisle karşı karşıya getirdiniz, düşman ilan ettiniz. Görüşmeye geldik, muhattap almadınız. AKP bize kendini farklı gösteriyor, biz fark etmemişiz” dedi. Projede çıkan borçların belli olmadığını söyleyen bir yurttaşa Genç, “Kura sonucunda çekilen evlerin fiyatları 2 haftaya belli olacak. O zaman öğrenirsiniz” diye cevap verdi.
BELEDİYE ÇALIŞANLARI GETİRİLDİ
Bölgedeki yurttaşların katılım göstermediği program için belediye çalışanlarının görevlendirildiği iddia edildi. Beykoz Belediyesi’ne ait personel servisleri, bölgede insanları indirdi.
Video Haberler
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, tecavüz ettirdiler
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- 'Yarın daha büyüğü gelebilir'
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'