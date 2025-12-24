Erdoğan asgari ücretten memnun: İşverene 'maliyet' desteği artırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Yeni asgari ücretin işçi ve iş verenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Net asgari ücret yüzde 27 oranında artmış oldu" dedi.

Erdoğan, işverenlere verilen asgari ücret maliyet desteğinin bin 270 liraya çıkarıldığını duyurdu. "Ayrıca 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteği bu sene 1270 lira olarak devam edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Asgari ücret, dün akşam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Açıklamanın ardından Erdoğan'ın asgari ücreti artırıp artırmayacağı konusu kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada, "Yurttaşı sefalete mahkum ettiler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldı" tepkisini göstermişti.