Erdoğan ‘asli görevlerine dönmeli’ derken, üniversiteler yetersiz bütçeden şikayet ediyor: ‘Üniversite kavramı değersizleşiyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne yaptığı ziyaretteki konuşmasında, üniversitelerin “ideolojik arka bahçeler gibi görüldüğünü ve asli görevlerine dönmeleri gerektiğini” söyledi. Erdoğan kayyum protestoları gibi konular üzerinden üniversiteleri bu ifadelerle hedef alırken; üniversitelerin stratejik planlarında da öğrencilerin geçim sıkıntıları, üniversitelerin bütçe kısıtlamaları ve personel yetersizlikleri anlatılıyor.

Örneğin; Erdoğan’ın yeni ziyarete gittiği Boğaziçi Üniversitesi’nin 2029’a yönelik stratejik planında “gençlerin politik ve ekonomik nedenlerle ülkeden ayrıldığı, öğrencilerin eğitimi sırasında çalışmak zorunda kaldığı, Türkiye’de genç işsizlik oranının yüksek olduğu” belirtiliyor. Erdoğan “üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini” söylerken, Boğaziçi Üniversitesi’nin planında yetersiz bütçeler eleştirilerek; “üniversitelerin eğitim-öğretim harcamalarının yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz mali kaynaklar yüzünden kısıtlanma tehdidiyle karşılaştığı, bütçe artışlarının yıldan yıla çok yetersiz kaldığı” belirtiliyor.

Yine planda; özellikle büyükşehirlerdeki üniversitelere şehir dışından gelen öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık sorunlarının giderek arttığı kaydediliyor ve “üniversitelerin bunlara karşı yeterli kaynağa sahip olmamasının bir tehdit oluşturduğu” aktarılıyor.

ADINI TAŞIYAN ÜNİVERSİTEDEN İTİRAFLAR

Erdoğan’ın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 2027’ye yönelik stratejik planında ise, üniversitenin akademik ve idari personeliyle yapılan bir ankete yer veriliyor. Bu ankette “Gelecek dönemde üniversitemizi olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz gelişmeler neler olabilir?” sorusunun yanıtları arasında “Öğrenci yetersizliğinden bazı bölümlerin kapanacak olması. Ülke ekonomisinin kötüye gitmesi durumunda eğitime ayrılacak kaynakların azaltılması” tespitleri yer alıyor.

Personelin “Gelecek dönemde hangi hususlar üniversitemiz için tehdit oluşturabilir?” sorusuna karşı da “Akademisyen eksikliği. Üniversite kavramının değersizleşmesi. Plansız, programsız bölüm açılması” yanıtlarını verdiği görülüyor.

Aynı soru sorulan öğrencilerin de “Ekonomik kriz yaşanması” yanıtını verdiği belirtiliyor. Planın durum analizinde de yine genç işsizlik oranının yüksek olduğu, merkezi yönetim bütçesinden üniversitelere ayrılacak payın azalacağının tahmin edildiği, üniversite mezunu işsizlik oranının fazla olduğu ve döviz kurlarının yükseldiği belirtiliyor.