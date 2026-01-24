Erdoğan Aydın'da Suriye mesajı verdi: Şara yönetimine 'çok yakın dost' dedi, operasyonlara vurgu yaptı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Suriye'ye ilişkin mesajlar verdi. Ahmed Şara (Colani) liderliğindeki cihatçı HTŞ yönetimi hakkında, "Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın gündeminde terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonlar vardı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatırlayın, Suriye'deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13,5 yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar. 'Türkiye yalnızlaşıyor' dediler, 'Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanıyor' dediler. Hatta ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar.

Peki, sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor."

'TOPUKLU EFEYE' ÖVGÜ, CHP'YE ELEŞTİRİ

31 Mart seçimlerince CHP'nin adayı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ancak AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu hakkında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Geliyorum Aydın Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarına. Aydınlı kardeşlerimin ‘Topuklu Efesi’ Özlem Çerçioğlu Başkan maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor."

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde CHP'yi en düşük emekli maaşı üzerinden hedef aldı:

"Bunlar bizim verdiğimiz sözleri, kendi ne diyorlardı? Bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi onlar da yalan oldu.

Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Yöneticileri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor, bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor.

Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz, Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödesenize? Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak."