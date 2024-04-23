Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da AYM Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na seçilen Kadir Özkaya ile bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/LHVFwGwWVP— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 23, 2024
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