Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:27

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na seçilen Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.