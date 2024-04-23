Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da AYM Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:27
Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na seçilen Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi. 


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