Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' mesajı: 'Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş ve kızlarını parti genel merkezinde ağırladı. Özel, “Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını parti genel merkezinde ağırladı.
"YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Özel, Ayşe Ateş ve kızları ile çekilmiş fotoğraflarını X hesabında paylaştı. Özel, paylaşımına şu notu düştü:
“Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimiz'de ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”
Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 10, 2024
Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve… pic.twitter.com/jCaQlpdbZL
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİ AÇIKLANMIŞTI
Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirilmişti.
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