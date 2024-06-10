Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' mesajı: 'Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş ve kızlarını parti genel merkezinde ağırladı. Özel, “Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 23:42
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' mesajı: 'Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını parti genel merkezinde ağırladı.

"YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, Ayşe Ateş ve kızları ile çekilmiş fotoğraflarını X hesabında paylaştı. Özel, paylaşımına şu notu düştü:

“Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimiz'de ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirilmişti.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Ayşe Ateş haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e ziyaret: 'Sinan'ın dost bildikleri düşman oldu'

Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e ziyaret: 'Sinan'ın dost bildikleri düşman oldu'
Özgür Özel, 'Millet ister, önünde kimse duramaz' demişti: 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç

Özgür Özel, 'Millet ister, önünde kimse duramaz' demişti: 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
CHP Genel Başkan Özgür Özel: Çiftçi sayısı yarım milyon azaldı

CHP Genel Başkan Özgür Özel: Çiftçi sayısı yarım milyon azaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler