2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray'da görüştü.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:55
Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüştü!
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya geldi.

Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'deki Saray'da kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

SEÇİMDE İKİNCİ TURA DOĞRU

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıklamıştı. 

 ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" diyen Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurmuştu.

Siyaset gündemi ikinci tura resmen giriş yaparken, Ankara'da Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi dikkat çekti.


Cumhurbaşkanlığı Devlet Bahçeli Erdoğan görüşme Recep Tayyip Erdoğan Seçim

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüşecek

Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüşecek
Son dakika... Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama

Son dakika... Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

En Çok Okunan Haberler