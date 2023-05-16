Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüştü!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya geldi.

Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'deki Saray'da kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

SEÇİMDE İKİNCİ TURA DOĞRU

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıklamıştı.

''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" diyen Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurmuştu.

Siyaset gündemi ikinci tura resmen giriş yaparken, Ankara'da Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi dikkat çekti.