Erdoğan'dan Bilim Kurulu üyelerine: Maskeleri çıkartın uyarısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarda bulundu. Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyelerine de maskelerini çıkarttırdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 16:07
Erdoğan'dan Bilim Kurulu üyelerine: Maskeleri çıkartın uyarısı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" dedi. Kapalı alanlarda maske zorunluğunun kaldırıldığının açıklandığı toplantıda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. 

Koca'nın konuşmaya başlamasından hemen önce gazetecilerin görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeleri takılı olan kurul üyelerine uyarı geldi. Erdoğan, "Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken" dedi.

Bunun üzerine Bilim Kurulu üyelerinin maskelerini çıkarttığı görüldü.

İşte o anlar:


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