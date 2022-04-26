Erdoğan'dan Bilim Kurulu üyelerine: Maskeleri çıkartın uyarısı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarda bulundu. Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyelerine de maskelerini çıkarttırdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" dedi. Kapalı alanlarda maske zorunluğunun kaldırıldığının açıklandığı toplantıda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.
Koca'nın konuşmaya başlamasından hemen önce gazetecilerin görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeleri takılı olan kurul üyelerine uyarı geldi. Erdoğan, "Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken" dedi.
Bunun üzerine Bilim Kurulu üyelerinin maskelerini çıkarttığı görüldü.
İşte o anlar:
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