Erdoğan 'Bir daha bellerini doğrultamasınlar' demişti… Leman'dan 'sandık' göndermesi

Karikatür dergisi Leman, bu hafta okuyucularına 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar” sözlerini hatırlatarak kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:15
Erdoğan 'Bir daha bellerini doğrultamasınlar' demişti… Leman'dan 'sandık' göndermesi
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Haftalık mizah dergisi Leman son sayısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde muhalefet partilerine yönelik kullandığı bir ifadeyi kapağına taşıdı.  

Leman'ın Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe Erdoğan'a atıfla "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığı kullanıldı.

Leman'ın uzun süredir kullandığı "Kronik Hastalığınız" sloganını "Kronik Enflasyonunuz" olarak değiştirmesi dikkat çekti.


LeMan sandık

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