Erdoğan 'Bir daha bellerini doğrultamasınlar' demişti… Leman'dan 'sandık' göndermesi
Karikatür dergisi Leman, bu hafta okuyucularına 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar” sözlerini hatırlatarak kapağına taşıdı.
Haftalık mizah dergisi Leman son sayısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde muhalefet partilerine yönelik kullandığı bir ifadeyi kapağına taşıdı.
Leman'ın Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe Erdoğan'a atıfla "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığı kullanıldı.
Leman'ın uzun süredir kullandığı "Kronik Hastalığınız" sloganını "Kronik Enflasyonunuz" olarak değiştirmesi dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- Dar gelirliye kredi darbesi
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- Prof. Dr. Naci Görür'den 'baraj' uyarısı