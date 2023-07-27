Leman’dan 'ekonomi' göndermesi: Geleneksel dev ‘kaynak’
Karikatür dergisi LeMan kapağına, "Cari açığa çare geleneksel dev kaynak" başlığıyla iktidarın yaptığı vergi zamlarını taşıdı.
Yurttaşlar neredeyse her gün yeni bir zam açıklamasıyla güne uyanırken, mizah dergisi LeMan, son sayısında zam göndermesiyle okuyucu karşısına çıktı.
Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe "Cari açığa çare geleneksel dev kaynak" başlığı kullanıldı.
LeMan çıktı. pic.twitter.com/UVqqYgW9s1— LeMan (@lemandergisi) July 26, 2023
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