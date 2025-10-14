Erdoğan 'birinci önceliğini' açıkladı: Kiralık konutta yeni dönemi duyurdu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuştu.

Erdoğan, burada hayat pahalılığına ve yükselen kiralık konutlara dikkat çekti.

"Şüphesiz önümüzde kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir" diyen Erdoğan, ucuz kira sürecini başlatacaklarını duyurdu.

"İŞİN PLANLAMASINI DEVLET YAPACAK"

Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Devlet sosyal konutları kendisi kiraya vererek. Ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ’nin vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız.

Konut projemiz sadece sosyal politikalar da değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamız katkı sunacaktır. Ekim ayının sonunda milletimizle paylaşacağız. Hükümetimizin üretimi yatırımı istihdamı merkeze alan büyüme politikasında hiç bir değişiklik söz konusu değildir."