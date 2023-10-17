Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 19:05
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükûnetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.


Luiz Inacio Lula da Silva Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan

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