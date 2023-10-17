Hasret Gültekin’in eşi, Erdoğan’ın Sivas katliamı sanığı Gül’ü affetmesini Danıştay’a taşıdı
Madımak'ta katledilen Hasret Gültekin’in eşi olan Yeter Gültekin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas katliamı davası sanıklarından Hayrettin Gül’ün cezasını affedilmesine karşı Danıştay’a dava açtı.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli yakılarak 33 aydın ve sanatçı ile iki otel görevlisinin katledilmesiyle ilgili dava 14 Eylül’de “zaman aşımı” gerekçesiyle düşürüldü.
Karardan bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamı davası sanıklarından Hayrettin Gül’ün cezasını ise “sürekli hastalık” gerekçesiyle affetmişti.
‘KABUL EDİLEMEZ’
Madımak Oteli’nde katledilen halk ozanı Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin, Gül’ün cezasının affedilmesine karşı Danıştay’a dava açtı.
Cumhuriyet’e konuşan Yeter Gültekin şunları söyledi:
“Yaşlı veya genç yüzlerce düşünce suçlusunun iddianamesi bile yazılmadan onlarca yıl cezaevinde tutuklu kaldığı bir dönemde, yaşları ve kronik ölümcül hastalıkları tutuklu yargılanmaları için gerekçe olamazken Madımak katliamı dosyasında suçu sabit ve belgeli olan, idam cezası kesinleşen, sonra cezası müebbet hapse çevrilen sanıklarının ‘yaşlılık ve sürekli hastalık’ nedeniyle affedilmesi kabul edilemez, savunulamaz. Affetmek ancak gerçek sorumlular yargılandığında ve adalet sağlandığında mümkün olabilir.
Gerçek suçlular
yargılanmadığı gibi insanlığa
karşı işlenmiş Madımak
Katliamı gibi suçların
zaman aşımına uğratmak
istenerek sözde ‘kırmızı
bültenle’ aranan ama 30 yıldır
yakalanamayan sanıkların
sicilini temizlemeye gayret
ediliyor. Bu özel af evlatları
Madımak’ta katledilen
annelerin yüreklerine atılan
yeni bir ateştir ve toplumun
eşit yurttaşlığa, hukuka,
adalete inancını zedeleyen
bir durumdur. Af yasal olarak
mümkünse 75 yaş üzerinde
olan, sürekli hastalığı olan
tüm mahkûmların affedilmesi
sağlanmalıdır. Sadece
Madımak Katliamı‘nda önemli
rol almış ve ceza almış bu
insanlara af uygulandığında bir
garip hissediyoruz.”
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