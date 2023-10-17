Hasret Gültekin’in eşi, Erdoğan’ın Sivas katliamı sanığı Gül’ü affetmesini Danıştay’a taşıdı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli yakılarak 33 aydın ve sanatçı ile iki otel görevlisinin katledilmesiyle ilgili dava 14 Eylül’de “zaman aşımı” gerekçesiyle düşürüldü.

Karardan bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamı davası sanıklarından Hayrettin Gül’ün cezasını ise “sürekli hastalık” gerekçesiyle affetmişti.

‘KABUL EDİLEMEZ’



Madımak Oteli’nde katledilen halk ozanı Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin, Gül’ün cezasının affedilmesine karşı Danıştay’a dava açtı.

Cumhuriyet’e konuşan Yeter Gültekin şunları söyledi:

“Yaşlı veya genç yüzlerce düşünce suçlusunun iddianamesi bile yazılmadan onlarca yıl cezaevinde tutuklu kaldığı bir dönemde, yaşları ve kronik ölümcül hastalıkları tutuklu yargılanmaları için gerekçe olamazken Madımak katliamı dosyasında suçu sabit ve belgeli olan, idam cezası kesinleşen, sonra cezası müebbet hapse çevrilen sanıklarının ‘yaşlılık ve sürekli hastalık’ nedeniyle affedilmesi kabul edilemez, savunulamaz. Affetmek ancak gerçek sorumlular yargılandığında ve adalet sağlandığında mümkün olabilir.

Gerçek suçlular yargılanmadığı gibi insanlığa karşı işlenmiş Madımak Katliamı gibi suçların zaman aşımına uğratmak istenerek sözde ‘kırmızı bültenle’ aranan ama 30 yıldır yakalanamayan sanıkların sicilini temizlemeye gayret ediliyor. Bu özel af evlatları Madımak’ta katledilen annelerin yüreklerine atılan yeni bir ateştir ve toplumun eşit yurttaşlığa, hukuka, adalete inancını zedeleyen bir durumdur. Af yasal olarak mümkünse 75 yaş üzerinde olan, sürekli hastalığı olan tüm mahkûmların affedilmesi sağlanmalıdır. Sadece Madımak Katliamı‘nda önemli rol almış ve ceza almış bu insanlara af uygulandığında bir garip hissediyoruz.”

