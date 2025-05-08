Erdoğan, bu kez vakıfları 'evliliğe' desteğe çağırdı

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:52

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni''nde konuştu.

Vakıflar haftasının bu yılki temasının "Vakıf ve Aile" olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, "Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli bulduğumu burada öncelikle söylemek isterim" dedi.

'VAKIF BİZİM İÇİN SADAKA-I CARİYEDİR'

"Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, 101 vakıf eserinin toplu açılışının bugün yapıldığını söyledi. Şöyle konuştu:

"Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi Balkanlar'dan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a, medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihate eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, darüşşifalarımız, hanlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ni, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nden, Beyrut'taki Hamidiye Çeşmesi'ni, Macaristan'ın Peç şehrindeki İdris Baba Çeşmesi'nden, Bosna'daki Mostar Köprüsü'nü, Cezayir'deki Babül Kantara Köprüsü'nden, Prizren'deki Sinan Paşa Camii'ni, Selimiye Camii'nden, Süleymaniye Camii'nden ayrı düşünemeyiz.

Vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, ebedi saadete ram olmak, topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşıdığımız altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür."

'EVLİLİKLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI GEREKİYOR'

"Evliliklerin kolaylaştırılması gerektiğini" ifade eden Erdoğan, "İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor" dedi ve vakıflara çağrı yaptı:

"2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde milletimize sözümüz olan Aile ve Gençlik Fonuyla yuva kuracak gençlerimize yönelik desteklerimizi artırdık. Ayrıca doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik. Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış salgı ve algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi, gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum."