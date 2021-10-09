Erdoğan büyümeden bahsediyor ama... İşte yurttaşın hali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik büyümeye dair ifadeleri sırasında yurttaşların, polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri topladığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 17:29
Erdoğan büyümeden bahsediyor ama... İşte yurttaşın hali
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin ihracat rekorları kırdığını söyledi. Erdoğan, “İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor, istihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık” ifadelerini kullandı.

"SARAY BU BÜYÜK UTANCI GÖRMEZ"

Ekonomik krizin yurttaşları zor durumda bıraktığı günlerde Erdoğan’ın “Rekor” açıklamaları tepki çekerden dikkat çeken bir video paylaşıldı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından yapılan paylaşımda, Erdoğan’ın ekonomik büyümeye dair ifadeleri sırasında yurttaşların polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri topladığı görüldü.

Özkan o anları, “Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez.” sözleriyle paylaştı.


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