Önce Erdoğan sonra Bahçeli: Öğrenciler bir bir terörist ilan edildi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuştu. Yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerinin “Barınamıyoruz” eylemlerini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eylem yapan öğrenciler için “Bunlar terörist” demesinin ardından Bahçeli’nin de “Yurt bahanesiyle eylem yapanlar terör bağlantılıdır” açıklaması dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları da sert sözlerle hedef alan Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır." dedi.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Milliyetçi ülkücü bu ahlakla yoğrulmuştur. Davamız bir gönül hareketidir. Türk gençliği yürüyecek, yürüdükçe zalimleri şaşkına çevirecektir. Teröristler saklanacak ve sinecek yer arayacaktır. Türk ve İslam düşmanlarını korku dağları saracaktır. Tüm dikkatler size çevrilmiştir; tedbirli olmalısınız. Sağduyulu ve soğukkanlı olmak zorundasınız. Pencere aralığından size bakıyorlar. Uyuyor musunuz, uyanık mısınız bunu analiz ediyorlar. Uçarı mısınız ufuk sahibi misiniz bunu gözlüyorlar. Cevap sizdedir, söz sizdedir, karar sizindir. Biliyorlar ki bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler. Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyılarımıza çıkmanın arayışındadır. Son neferimiz son nefesinde tamam demedikçe, son namlu sükut etmedikçe bu can bu bedene dar olsun ki Türkiye'nin diz çöktüğünü hiç kimse görmeyecektir.

Bizim rahat edemediğimiz yerde hiç kimse istirahat edemez. Yediğimiz ayazı asla unutmayız, unutturmayız. Milliyetçi ülkücü gençliğe iftira atanlar bilsinler ki iftirayla olmadık, iftirayla ölmeyiz. Düşüncesi ne olursa olsun, kökeni ve doğduğu yer nereyi gösterirse göstersin, bu millet benim diyen her kardeşimizi kucaklıyor, alınlarından öpüyorum. Onların derdi okullarını bitirmek, bir meslek ve iş sahibi olmaktır. Meşru her eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Kimseye gönül koyacak halimiz yoktur. Gençlerimiz için bu insani hak iki kere doğal görülmelidir ancak biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara teslim etmeyiz. Terör örgütlerine, zilletin çukuruna düşmüş siyasilerin hesaplarına peşkeş çektirmeyiz.

ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir. Gelecek ayağa düştü mü, yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır.

Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır. Öğrenci arayan CHP, İP ve diğerleri gelsinler de buraya baksınlar. Yürekleri yetiyorsa gelsinler de çakmak çakmak parlayan alnı temiz gençlerimizi görsünler.

ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, Ülkü Ocakları'na değil yeni dost ve müttefiklerine bakmalıdır. Ülkü Ocakları'nda haydut değil, haydutları dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Açık açık söylüyorum; sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan dönersek de gök girsin, kızıl çıksın.

Bizim yönümüz geleceğe doğrudur. Millet ne diyorsa ona bakarız. Ülkü Ocakları Türk milletinin son umududur. Sayılmayız parmak ile kırılmayız vurmak ile, sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Sussak, tarih susar mı? Hakikat susar mı? Şehitler kervanı susar mı? Milliyetçi ülkücü gençlik tam bağımsızlık yanlısıdır. İstisnasız ve hoşgörüyle demokrasinin yanındadır.

ABD eski Dışişleri Bakanına ait olduğu öne sürülen bir sözü paylaşmak istiyoruz: 'Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz, biz içimizdeki vatan hainlerini öldürürüz, diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise kahramanlara dönüştürürüz.' Hamdolsun ABD, ülkü ocaklarını kahraman görmüyor, onların kahramanı zillettir, PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DEAŞ'tır. Ülkü ocakları aslen kahramandır, bunu tescil edecek mecra Türk milletidir.

"Milliyetçi ülkücü gençlik tam bağımsızlık yanlısıdır, Türk milletinin canlı sembolüdür. İstisnasız ve hoşgörü ve demokrasinin yanındadır. Türk İslam medeniyetinin varisidir. Bizim meselemiz bir dava ve vatan nöbetidir. Bizim meselemiz bir sevda ve hizmet sözleşmesidir."