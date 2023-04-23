Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı! Utanç verici anlar
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında depremzede çocukları kabul etti. Erdoğan'ın, Enerji Bakanı koltuğuna oturan bir çocuğa sarf ettiği, "Ama Sayın Bakanım bu muhalefet, bizin dilimizden anlamıyor ya" sözleri dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocukları Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırladı. Erdoğan'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Enerji Bakanı koltuğuna oturan çocuğa, sarf ettiği sözler dikkat çekti.
Konuşmasını tamamladıktan sonra Erdoğan çocuğa, "Bu kadar mı? Ama enerjide ben biliyorum ki siz çok gayretlisiniz. Hele hele şimdi Karadeniz gazını çıkardınız ki... Karadeniz gazıyla artık dışa bağımlılıktan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Ama Sayın Bakanım bu muhafelet, bizin dilimizden anlamıyor ya... Napıcaz onları?" dedi.
Erdoğan'ın ifadeleri karşısında şaşkınlık yaşayan çocuk, "Nasıl yani?" sorusunu yöneltti.
AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Biz gazı bulduk diyoruz onlar nerede? Karadeniz'de. Nerede? Filyos'ta. Haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerde Filyos? Zonguldak'ta."
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