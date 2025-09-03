Erdoğan'dan 2 bin mektup: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda garantisi var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektupları iki bin şehit ailesi ve gaziye ulaştı.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, sürecin başında böyle bir mektuba ihtiyaç olduğunu Erdoğan'a ifade ettiklerinde kendisinin de memnuniyetle bu mektubu yazmayı kabul ettiğini ve bizzat mektubu kaleme aldığını söyledi.

"ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 2 BİN ŞEHİT AİLESİ VE GAZİ AİLEMİZE ULAŞTIK"

Mektupların dağıtımına 7 Ağustos'tan itibaren Kars ve Ardahan'da gerçekleştirdikleri ziyaretle başladıklarını hatırlatan Ercan, "Birkaç gün sonra Edirne'de de yine şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla Kars'tan Edirne'ye 81 ilimizde dağıtımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 20 bin şehit gazi ailemize ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"ALLAH'IN İZNİYLE GARANTİSİ VAR ZATEN"

Şimdiye kadar saha çalışmalarında olumsuz herhangi bir tepki almadıklarını öne süren Ercan, şöyle konuştu:

"Bilakis ailelerimiz, annelerimiz, 'bizlerin canı ciğeri yandı, başka annelerin ciğerleri yanmasın' diye özellikle söylüyorlar. Ama biz zaten tabii çok hassas olduğumuzu ifade ediyoruz. Hem şehitlerimizin hem gazilerimizin ruhlarını rahatsız edecek, onların ruhlarına muazzep duygular hissettirecek herhangi bir şey yapmadık, yapmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün hükümet üyelerimizin, teşkilatımızın, partimizin bu konuda Allah'ın izniyle garantisi var zaten."

Ercan, "Türkiye'miz zaten pek çok alanda dünya lideri konumuna gelmiş durumda. Bu konumunu çok daha iyi yerlere götürebilmemiz için, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hep beraber el ele vererek, Türk'ü, Kürt'ü, Laz, Alevi'si hiç fark etmez, hep birlikte çalışmamız, Türkiye'mizi daha güzel yarınlara taşımamız gerekiyor" diye konuştu.