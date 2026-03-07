Erdoğan’dan 8 Mart konuşması: “Hiçbir temeli olmayan 'sözleşme yaşatır' diyenlerin örnek gösterdiği ülkelerden daha iyiyiz'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi’ni savunanları hedef aldı.

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’ni 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla fesheden Erdoğan, konuşmasında sözleşmeyi savunanlara da değindi. Erdoğan, “Hiçbir temeli olmayan ‘sözleşme yaşatır’ sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz” iddiasında bulundu.

Erdoğan konuşmasında kadınlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, “Bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

(İranlı anneler) Ülkemizdeki kadınlar adına kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyorum.

Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor.

Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar.

Türkiye, yakın çevresinden başlayarak yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor.

Irk ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz.

Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir.

Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa zulmediyorsa insanlıktan nasibi almamış demektir.

Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler aslında her ikisinin de önce insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.

Kadın kamu çalışanlarının oranı sadece son 12 yılda yüzde 34,2'den yüzde 43,38'e yükseldi.

Hiçbir temeli olmayan 'sözleşme yaşatır' sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz.

Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz.

Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz."

