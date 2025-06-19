Erdoğan’dan dikkat çeken Nurcu zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurcuların akademik elebaşısı Prof. Dr. Akgündüz ile görüştü

Nurcuların akademik elebaşısı olarak bilinen Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Akgündüz bu görüşmeyi sosyal medya hesabından yayımladı ve görüşmedeki konulara ilişkin bilgiler paylaştı.

SAİDİ KÜRDİ’NİN İKİ ESERİ DAHA DİYANET’TEN BASILACAK

Akgündüz; Erdoğan’la ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e deccal diyen ve laikliği “ahir zaman fitneciliği” olarak tanımlayan Saidi Kürdi’nin din ve iman konusunda düşüncelerini topladığı “Risalei Nur” adlı eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca basımının devam etmesi konusunda konuştuklarını belirtti. Akgündüz ayrıca Diyanet tarafından Saidi Kürdi’nin Risalei Nur adlı eseriyle birlikte “Lemalar” ve “Şualar” adlı eserlerinin de basılması konusunda Erdoğan’ın istekli olduğunu aktardı.

‘BEDİÜZZAMAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’ Mİ KURULACAK?

Erdoğan’ın “Bediüzzaman (Saidi Kürdi’nin lakabı) Araştırmaları Merkezi”nin kurulması konusunda özen gösterdiğini belirten Akgündüz; “Bir kısım karanlık çevrelerin sanki Risalei Nurlar camilere ve resmi dairelere konulmasını yasaklama şeklindeki alçak planlarından cumhurbaşkanımızın haberi olmadığını ve Nurların Kuran tefsiri olarak her yere girebileceğini öğrendik” ifadelerini kullandı.