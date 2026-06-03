Erdoğan'dan 'mutlak butlan' açıklaması: 'Güvenli takip mesafesinden izliyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÜVENLİ TAKİP MESAFESİNDEN İZLİYORUZ"

CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına da değinen Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

"Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine, bugün hain damgası vurmak var.

Bir ara aynı muameleyi 'gel' deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar, onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa, o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı, şimdi yerini bir başkasına bıraktı.

Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe belli ki bir gün herkes hedef tahtasına konacak. siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazan kapısı olarak görenleri zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yenileri eklenecek.

Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meseledir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız tüm tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.

Hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını ciddiye almıyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki; siyaset kurumunun itibarına kimsenin gölge düşürmesine hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz."