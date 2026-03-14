Erdoğan’dan sağlık sistemi övgüsü: ‘Sağlık sistemimiz tüm zorlu sınavlardan alnının akıyla geçti’

İstanbul’da katıldığı iftar programında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı, ABD-İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başlayan Erdoğan, hekimlerin sağlık sistemindeki sorunları eleştirdiği “Beyaz Yürüyüş’ün ardından “Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür, dayanıklıdır” iddiasında bulundu:

"Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveriyle çalışarak, yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adeta feda eden bir karaktere sahiptir. Biz de tüm imkanlarımızı kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür, dayanıklıdır. Hastanelerimiz, sağlık tesislerimiz keza geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern bir donanım ve altyapıya sahiptir. Kovid-19 salgınından 6 Şubat depremlerine, sağlık sistemimiz tüm zorlu sınavlardan alnının akıyla geçmeyi başarmıştır.”

"BÖLGEYE PETROLÜN DEĞİL, İNSANLIK ONURUNUN NAZARINDAN BAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Gözünü kan bürümüş şebeke maalesef Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır. Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde ve dünyada da sadece yaşatmanın, insani değerleri korumanın derdindeyiz. Hadiselere petrolün, doğalgazın merceğinden değil hakkın, adaletin, merhametin, şefkatin ve insanlık onurunun nazarından bakan tavrımızı muhafaza edeceğiz. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı.

HEKİMLER’DEN BEYAZ YÜRÜYÜŞ

Türk Tabipleri Birliği’nin Diyarbakır’dan başlattığı “Beyaz Yürüyüş”, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Ankara’da tamamlandı. Türkiye’nin birçok ilinden gelen hekimler Hacettepe Üniversitesi’nden Abdi İpekçi Parkı’na yürüyerek sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekti; çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kamusal ve eşit sağlık hizmeti ile sağlıkta şiddetin önlenmesi taleplerini dile getirdi.