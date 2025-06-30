Erdoğan'dan 'yangın' açıklaması: ‘Sorumluluğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı’

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10'u tutuklandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Manisa Akhisar, Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

"2024 YILINDA SGK 504 MİLYON REÇETEYİ KARŞILADI"

Bakanlıklar, AFAD ve itfaiye yakın işbirliği içinde çalışıyor. Temmuz ve Ağustos ayında sıcaklıkların yükselmesi havanın iyice kurumasıyla yangın riski daha da artacak. Orman yangınlarının neredeyse tamamı insan kaynaklı. Önümüzdeki 2 ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum. 2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında sağlık geliyordu. Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun nufusumuzun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık. 2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır. 2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımız yararlandığı bir haktır.

"25 FARKLI KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN 5 FARKLI AKILLI KANSER İLACI SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINIYOR"

Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı.”