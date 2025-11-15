Erdoğan deprem bölgesinde CHP'yi hedef aldı: 'Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, muhalefeti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

"SİYASİ RANT HESABI YAPAN VİCDANSIZLAR ÇIKTI"

Erdoğan, şöyle konuştu:

Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onlarında deprem bölgesi ile işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk Adıyaman da doğduğumuz gibi.

"YALAN MAKİNESİ Mİ, ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI MI?"

Biz eserlerimizler, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok. Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat günlerdir yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazeteciler sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye’yi uyum içinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor.

Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin Genel Başkanı mı? ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz. Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak? Şurası bir gerçek CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan yoksun bu üslubu en çok da CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir."