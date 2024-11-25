Erdoğan dizi sektörüne yüklenmişti: Ebubekir Şahin'den açıklama gecikmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, "Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bu sözleri anımsatarak, "Şiddetin karşısında biz varız" açıklamasını yaptı.
Erdoğan Saray'daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı açıklamalarda sinema ve dizi sektörünü de hedef aldı.
Erdoğan, "Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Reyting uğruna kadına yönelik şiddet normalleştiriliyor" ifadelerini kullandı.
RTÜK'TEN AÇIKLAMA
Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından bir paylaşım yaptı.
Erdoğan'ın sözlerini anımsatan Şahin, "Ülkemizdeki dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor" ifadelerini kaydederek şunları aktardı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dikkat çektiği üzere ülkemizdeki dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz.
Şiddetin karşısında biz varız"
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