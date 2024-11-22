Bütçe görüşmelerinde RTÜK cezalarına tepki!: 'Muhalife 20 milyon, havuz medyasına 324 bin'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 18:30

Güncelleme: 22.11.2024 - 18:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in de katıldığı görüşmelerde söz alan muhalefet milletvekilleri RTÜK’ün eleştirel yayın yapan kanallara uyguladığı baskıyı eleştirdi.

Komisyonda söz alan CHP Antalya milletvekili Sururi Çorabatır RTÜK’ün kanallar arasında ayrımcılık yaptığını söyleyerek “Aynı fiiller için farklı uygulamalar, cezai işlemler yapılıyor. Bazı televizyon kanallarının kayrıldığını görüyoruz. Verilen cezalar medyanın özgür çalışmasını, faaliyetlerini sürdürmesini engelliyor. Kapatma kararları demokratik toplum üzerinde medya çeşitliliğini tehdit ediyor. RTÜK’ün tarafsız davranması gerekiyor” dedi.

CEZALARIN YÜZDE 75’TEN FAZLASI AYNI KANALA

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da “Bu kuruluş milli ülküsüne biraz sahip bir bünyede bulunsaydı muhalefeti hedef alan bir cadı avı yerine sabah kuşağında herkesin evinin ortasına atılan o yozlaştırıcı, bomba etkili yayınlara daha fazla mesai harcayabilirdi. 2024’ün ilk altı ayında verdiği cezaların yüzde 75’ten fazlası aynı kanala ve maalesef bu tesadüf değil. En ağır ceza ‘Istakoz AK Parti grubunda’ haberine 8 milyon liradan fazla idari para cezası verilmiş” ifadelerini kullandı.

ÜÇ YILDA 20 MİLYON TL CEZA

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da RTÜK’ün verdiği cezaları paylaşarak, "RTÜK son on yılda 400 milyar TL üzerinde ceza kesmiş. Özellikle muhalif kanallara kesilen ceza son üç yılda 20 milyon 649 bin lira ama iktidara yakın havuz kanallar için kesilen ceza 324 bin 526 lira. Bu kadar adaletsizlik olmaz” dedi.