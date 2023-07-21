Erdoğan duyurdu... Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde

Yayınlanma: 21.07.2023 - 13:04

Güncelleme: 21.07.2023 - 14:33

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, T.C Maliye Bakanlığı'na başkan olarak Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak ise Hafize Gaye Erkan atandı. Bu atamaların ardından ekonomideki kötü gidişatın faturası yurttaşa kesilmeye başladı. Yapılan vergi düzenlemeleri ile yurttaşlar her gün yeni bir zam haberi ile uyanmaya başladı.

Son düzenleme haberini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada verdi. Erdoğan, "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz" dedi.

Halk yüksek enflasyonun altında ezilirken barınmada fatura enflasyonun altında zorunlu yüzde 25 zamla ev sahibine çıkarılmıştı. Erdoğan yaptığı açıklama ile faturayı ödemek istemeyenlerin hedefe konulacağının sinyalini verdi.

EMEKLİ ZAMMI SORUSU

Memur ve emekli zammı için "Yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.''

ÖTV ZAMMINI SAVUNDU

Seçimden sonra art arda yapılan zamları savunan Erdoğan ''Akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri'' ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

''Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.''

ESKİ SÖZLERİNİ UNUTTU

Bu sözler Erdoğan'ın henüz AKP kurulmadan önce Refah Partisi kürsüsünden yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. Erdoğan yaptığı konuşmada ''Bizde benzin Almanya'dan daha ucuz'' diyenlere ''Saf olma kendine gel, çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür'' ifadelerini kullanıyor.